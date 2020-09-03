Билли Айлиш выпустила музыкальное видео на песню для фильма «Не время умирать»

В сети появилось музыкальное видео с заглавной песней боевика «Не время умирать» в исполнении Билли Айлиш.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.