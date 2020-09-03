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Билли Айлиш выпустила музыкальное видео на песню для фильма «Не время умирать»

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В сети появилось музыкальное видео с заглавной песней боевика «Не время умирать» в исполнении Билли Айлиш.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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