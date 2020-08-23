Трейлер «Бората 2»: Звезда Казахстана против славы и коронавируса

Amazon представил первый трейлер комедии «Борат: Последующий кинофильм» — продолжения комедийного хита 2006 года. Саша Барон Коэн вновь примерил знаменитый образ телеведущего из Казахстана, чтобы с новой силой издеваться над американцами и выводить из себя собеседников.

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением.

Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

Премьера на стрим-сервисе Amazon — 23 октября.