Трейлер «Бората 2»: Звезда Казахстана против славы и коронавируса

Amazon представил первый трейлер комедии «Борат: Последующий кинофильм» — продолжения комедийного хита 2006 года. Саша Барон Коэн вновь примерил знаменитый образ телеведущего из Казахстана, чтобы с новой силой издеваться над американцами и выводить из себя собеседников.
Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением.
Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.
Премьера на стрим-сервисе Amazon — 23 октября.
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