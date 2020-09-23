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Создатель «Самурая Джека» помог придумать финальную битву в «Железном человеке 2»

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В беседе с ComicBook.com Генндий Тартаковский, автор мультфильмов «Самурай Джек» и «Первобытный», рассказал, как работал с Джоном Фавро над «Железным человеком 2». Режиссер придумал для сиквела финальную экшен-сцену, в которой Тони Старк сражается с дронами Джастина Хаммера, и она практически без изменений перекочевала в фильм.

«Мне очень повезло, потому что Джон был фанатом, ему понравилось, что я сделал в „Самурае“, и он хотел увидеть это в фильме, — говорит Тартаковский. — И он вроде как дал нам третий акт, большой бой в павильоне, чтобы посмотреть, что мы можем с этим сделать. Было здорово, потому что я знал, чего бы я хотел от этой ситуации, и просто попробовал дать ему это, и он мог бы использовать все или ничего, это его детище».

«Мы смогли продумать экшен, сделать раскадровки, а затем я смог наблюдать за созданием предварительной графики, — продолжает он. — Я даже примерил костюм. Я мог все отснять, собрать свою версию, наложить звук и музыку, а затем представить результат Джону со словами: „Вот как я все себе представлял“».

По словам Тартаковского, в создании экшен-сцены для него главное — это ритм и темп. Это он попытался использовать и в работе над сиквелом «Железного человека». Режиссер отметил, что ему даже удалось поработать на площадке в составе второй команды и лично убедиться, как проходят съемки крупнобюджетного проекта.

Однако Тартаковский предпочитал лишний раз не задумываться о масштабе производства и просто хотел сделать для Фавро наилучший вариант требуемой сцены.

«Я смонтировал сцену и показал ему, она ему понравилась, и ее запустили в производство, — говорит Тартаковский. — Меня пригласили посмотреть черновой вариант фильма. Когда начался финальный бой, все было переделано. Перемонтировано».

Черной вариант, который увидел Тартаковский, сильно отличался от того, что сделал он, но финальная версия была значительно ближе к изначальной идее. Отдельные моменты были сделаны иначе, но в общем смысле она больше походила на то, что Тартаковский придумал во время подготовки.

«Железный человек 2» — третий фильм франшизы Marvel, когда студия начала активно закладывать основу общей киновселенной. По сюжету картины Тони пришлось разбираться с наследием своего отца и сражаться с Иваном Ванко, сыном русского ученого, намеренным отомстить Тони за беды своей семьи.

«Железный человек 2» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: ComicBook.com

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