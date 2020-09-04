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Том Стёрридж может исполнить главную роль в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

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Звезда «Рок-волны» Том Стёрридж может сыграть Морфея в многосерийной экранизации комиксов Нила Геймана «Песочный человек», над которой работает Netflix. Как сообщает Collider, сейчас с актером идут переговоры. Сценарий адаптации написал Аллан Хейнберг, который выступает шоураннером проекта.

Комикс «Песочный человек» впервые увидел свет в январе 1989 года и завершился в 1996 году, просуществовав 75 выпусков. В центре сюжета всей истории — Сон, также известный как Морфей, или Песочный человек. Повелитель сновидений, он часть таинственной группы бессмертных существ, известных как Бесконечные, которые олицетворяют универсальные концепции, такие как смерть, желание, судьба, бред, отчаяние и разрушение.

В результате тайного ритуала Сон оказывается пленен неким оккультистом. Спустя 70 лет он освобождается и, отомстив своему тюремщику, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок за время его отсутствия. Со временем он понимает, что в его отсутствие сильно изменился не только мир, но и он сам.

Кроме Стёрриджа роль в экранизации могут получить Лиам Хемсворт или Дэйкер Монтгомери. Согласно /Film, актеров рассматривают на роль Коринфянина, одного из главных злодеев «Песочного человека». Будучи кошмаром, созданным Морфеем, Коринфянин сбежал на землю и стал серийным убийцей.

Съемки «Песочного человека» должны начаться в ближайшее время.

Источник: Collider

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