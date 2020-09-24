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КиноПоиск расскажет о новых проектах и проведет открытую запись подкаста на Comic Con Russia Online

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КиноПоиск HD примет участие в конвенте Comic Con Russia Online, где расскажет о своих новых сериалах и представит ранее не анонсированные проекты.

Презентацию КиноПоиск HD проведут основатели релиз-группы «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова. Они расскажут о сериалах DC Universe, доступных в онлайн-кинотеатре. Среди них — «Готэм», «Супергёрл» и «Юная Лига справедливости». Кроме того, зрители узнают подробности сериалов канала CW «Стрела» и «Флэш».

Также в рамках Comic Con Russia пройдет онлайн-встреча с Дмитрием Глуховским, автором романов «Метро 2033» и «Текст». Он представит мистический триллер «Топи» — свой первый сериальный проект, который выйдет на КиноПоиск HD в январе 2021 года.

Кроме того, на Comic Con Russia состоится открытая запись специального выпуска подкаста «Через вселенные» о комиксах и кино, который ведут журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский. Тема спецвыпуска — «Как фанаты меняют кино и комиксы».

Comic Con Russia пройдет 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети «ВКонтакте».

Расписание активностей КиноПоиска:

3 октября, суббота

  • 12:00–12:45 — открытая запись подкаста «Через вселенные»
  • 19:20–19:50 — презентация КиноПоиск HD; ведущие — «Кубик в кубе»

4 октября, воскресенье

  • 17:00–17:20 — презентация сериала «Топи»: встреча с Дмитрием Глуховским

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