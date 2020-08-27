В центре Лондона установили статую Гарри Поттера на метле

На площади Лестер-сквер в центре Лондона открыли памятник, посвященный главному герою серии «Гарри Поттер». Бронзовую статую, которая изображает юного волшебника летящим на метле в форме для игры в квиддич, установили вблизи кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Это девятая статуя, посвященная киноперсонажу, установленная в центре Лондона. Неподалеку от Гарри Поттер расположены памятники Мэри Поппинс, Паддингтону, мистеру Бину и Бэтмену.

Первая книга Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере впервые появилась на прилавках книжных магазинов в 1997 году. В последующие годы было выпущено еще шесть книг о молодом волшебнике, несколько спин-оффов и дополнительных книг о мире серии. Романы изданы общим тиражом 450 миллионов экземпляров и переведены на 79 языков.

Последние месяцы Роулинг находится в центре скандала. В начале июня ее обвинили в трансфобии, после того как она прокомментировала статью с заголовком «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце писательница добавила три вариации слова «женщина».

Вскоре Роулинг осудили актеры из экранизаций «Гарри Поттера». Среди них — Эмма Уотсон, Эдди Редмэйн, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Кэти Льюнг и Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

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Источник: TimeOut London