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Звезды «Властелина колец» воссоединились во втором сезоне «Пацанов»

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Карл Урбан, исполнитель роли Билли Бутчера, раскрыл в Instagram, что во втором сезоне «Пацанов» отца его персонажа, Сэма Бутчера, сыграет Джон Ноубл. Таким образом, в продолжении анти-супергеройского проекта состоится встреча звезд трилогии «Властелин колец»:  Ноубл сыграл Денетора, наместника Гондора, а Урбан — Эомера, одного из военачальников Рохана.

«Какого хрена! Мэшап „Властелина колец“ и „Пацанов“, — написал Урбан. — Джон Ноубл, также известный как Денетор, — отец Бутчера в седьмом эпизоде. Очень понравилось работать с Джоном. Его Сэм Бутчер — беспощадная сила природы».

В мире «Пацанов» супергерои — часть огромной корпорации. Они спасают людей, но их куда больше волнуют сделки с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

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