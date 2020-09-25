КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Netflix начал работу над сериалом о Конане-варваре

Обсудить0

Стрим-сервис Netflix выпустит сериал, основанный на цикле романов Роберта И. Говарда о Конане-варваре, сообщает Deadline. Компания получила права на произведения в рамках сделки с Conan Properties International и может создавать с персонажем фильмы и сериалы — как игровые, так и анимационные. Сейчас идут поиски автора, который напишет сценарий адаптации.

Конан — главный герой цикла повестей о Хайборийской эре Роберта Говарда, издававшихся в журнале Weird Tales. Персонаж впервые увидел свет в рассказе «Феникс на мече» в 1932 году. Могучий воин из Киммерии стал чрезвычайно популярен и впоследствии появлялся на страницах комиксов, в видеоиграх, мультфильмах, сериалах и нескольких полнометражных фильмах.

В 1982-м вышел фильм «Конан-варвар», где главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. В 1984 году появилось продолжение «Конан-разрушитель». Многие годы образ киммерийца был плотно связан с американским культуристом.

В 2011-м была выпущена картина Маркуса Ниспела «Конан-варвар» с Джейсоном Момоа в роли легендарного персонажа. Конан также стал героем двух мультсериалов и одного игрового телесериала.

В 2018-м над сериалом о Конане начал работать Amazon. Проект разрабатывали Райан Кондал (соавтор «Колонии»), Мигель Сапочник (режиссер «Игры престолов» и «Видоизмененного углерода») и Уоррен Литтлфилд, работавший над «Фарго» и «Рассказом служанки».

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл разработает для ABC два новых сериала

Создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл разработает для ABC два новых сериала

Вчера0
Вестерн «За пригоршню долларов» станет сериалом. Автор «Игры престолов» напишет сценарий

Вестерн «За пригоршню долларов» станет сериалом. Автор «Игры престолов» напишет сценарий

Вчера5
Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

28 сентября6
Многосерийный ремейк «Расёмон» Акиры Куросавы выйдет на HBO Max

Многосерийный ремейк «Расёмон» Акиры Куросавы выйдет на HBO Max

25 сентября2

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино

Вчера2
«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино
Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»
Сериалы

Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»

Вчера3
Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!
Сериалы

Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!

Вчера15
Создатель «Самурая Джека» помог придумать финальную битву в «Железном человеке 2»

Создатель «Самурая Джека» помог придумать финальную битву в «Железном человеке 2»

час назад0
Ешь, тестируй, комментируй: Как стать тестировщиком приложения КиноПоиска
Блог команды

Ешь, тестируй, комментируй: Как стать тестировщиком приложения КиноПоиска

2 часа назад2
КиноПоиск расскажет о новых проектах и проведет открытую запись подкаста на Comic Con Russia Online
КиноПоиск HD

КиноПоиск расскажет о новых проектах и проведет открытую запись подкаста на Comic Con Russia Online

Сегодня, 12:100
Том Стёрридж может исполнить главную роль в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Том Стёрридж может исполнить главную роль в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Сегодня, 11:580
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт