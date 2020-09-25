Netflix начал работу над сериалом о Конане-варваре

Стрим-сервис Netflix выпустит сериал, основанный на цикле романов Роберта И. Говарда о Конане-варваре, сообщает Deadline. Компания получила права на произведения в рамках сделки с Conan Properties International и может создавать с персонажем фильмы и сериалы — как игровые, так и анимационные. Сейчас идут поиски автора, который напишет сценарий адаптации.

Конан — главный герой цикла повестей о Хайборийской эре Роберта Говарда, издававшихся в журнале Weird Tales. Персонаж впервые увидел свет в рассказе «Феникс на мече» в 1932 году. Могучий воин из Киммерии стал чрезвычайно популярен и впоследствии появлялся на страницах комиксов, в видеоиграх, мультфильмах, сериалах и нескольких полнометражных фильмах.

В 1982-м вышел фильм «Конан-варвар», где главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. В 1984 году появилось продолжение «Конан-разрушитель». Многие годы образ киммерийца был плотно связан с американским культуристом.

В 2011-м была выпущена картина Маркуса Ниспела «Конан-варвар» с Джейсоном Момоа в роли легендарного персонажа. Конан также стал героем двух мультсериалов и одного игрового телесериала.

В 2018-м над сериалом о Конане начал работать Amazon. Проект разрабатывали Райан Кондал (соавтор «Колонии»), Мигель Сапочник (режиссер «Игры престолов» и «Видоизмененного углерода») и Уоррен Литтлфилд, работавший над «Фарго» и «Рассказом служанки».

Источник: Deadline