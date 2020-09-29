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Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют в фильме о создании «Крестного отца»

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В Голливуде готовят фильм о создании «Крестного отца». Оскар Айзек сыграет режиссера картины Фрэнсиса Форда Копполу, а Джейк Джилленхол появится в роли ее продюсера и бывшего главы Paramount Роберта Эванса

Фильм под названием «Фрэнсис и "Крестный отец"» расскажет о проблемах, с которыми столкнулись создатели перед съемками культовой ленты. Так, Коппола пытался убедить Эванса позволить снимать картину в Нью-Йорке, хотя в первой версии сценария события разворачивались в Канзас-Сити. Кроме того, продюсеры сомневались, что Марлона Брандо стоит брать на роль Вито Карлеоне, поскольку актер долгое время не снимался в популярных фильмах. У Эванса тоже были трудности: студия находилась на грани банкротства, а реальным гангстерам не нравилось, что их образ жизни покажут в голливудском кино. 

Картину снимет Барри Левинсон, постановщик «Человека дождя» и «Спящих». Фрэнсис Форд Коппола лично поддержал кандидатуру режиссера.

За последнее время это второй из анонсированных фильмов, в котором появится Роберт Эванс. В августе СМИ сообщили, что Бен Аффлек снимет картину о его другом продюсерском проекте — «Китайском квартале» Романа Полански.

Источник: Deadline

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