Мем дня: В Голливуде шутят, что дебаты Трампа и Байдена хуже «Фантастической четверки»

29 сентября прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Многим не понравились выступления политиков. Их критикуют за предскауземые позиции и отсуствие новых высказываний, которые могли бы привлечь новых избирателей. После дебатов знаменитости, особенно сценаристы, стали шутить, что увиденное даже хуже, чем спорные фильмы и сериалы, над которыми они работали.
Джереми Слэйтер
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Фантастической четверки"»
Марк Хэммил
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я участвовал в телефильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск"»
Тандер Левин
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Акульего торнадо"»
Сара Уотсон
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала "Опасную зону"»
Майкл Шэнкс
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я снимался в "Мегазмее"»
Рэнди Мейем Сингер
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я была сценаристкой "Зубной феи"»
Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон
«Эти дебаты — худшее, что мы когда-либо видели, а мы придумали сцену, в которой Зак Эфрон и Скала осматривают промежность трупа»
Джастин Маркс
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я написал сценарий экранизации видеоигры»
Джуди Росмен Рофе
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я писала сценарий мультсериала "Клубничные пирожные"»
Аманда Уайсс
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я снималась в фильме "Шакма"»
Сью Палмер
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала рождественский эпизод сериала "Гавайи 5.0" про украденную сперму лошади»
Тед МакКагг
«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом рекламных роликов Carrot Top CALL AT&T»
Выборы президента США пройдут 3 ноября. В конце октября на Amazon выйдет сиквел комедии «Борат», который, судя по тизеру, затронет тему избирательных кампаний.
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