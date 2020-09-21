Мем дня: В Голливуде шутят, что дебаты Трампа и Байдена хуже «Фантастической четверки»

29 сентября прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Многим не понравились выступления политиков. Их критикуют за предскауземые позиции и отсуствие новых высказываний, которые могли бы привлечь новых избирателей. После дебатов знаменитости, особенно сценаристы, стали шутить, что увиденное даже хуже, чем спорные фильмы и сериалы, над которыми они работали.

Джереми Слэйтер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Фантастической четверки"»

Марк Хэммил

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я участвовал в телефильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск"»

Тандер Левин

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Акульего торнадо"»

Сара Уотсон

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала "Опасную зону"»

Майкл Шэнкс

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я снимался в "Мегазмее"»

Рэнди Мейем Сингер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я была сценаристкой "Зубной феи"»

Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон

«Эти дебаты — худшее, что мы когда-либо видели, а мы придумали сцену, в которой Зак Эфрон и Скала осматривают промежность трупа»

Джастин Маркс

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я написал сценарий экранизации видеоигры»

Джуди Росмен Рофе

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я писала сценарий мультсериала "Клубничные пирожные"» Аманда Уайсс «Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я снималась в фильме "Шакма"»

Сью Палмер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала рождественский эпизод сериала "Гавайи 5.0" про украденную сперму лошади»

Тед МакКагг

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом рекламных роликов Carrot Top CALL AT&T»

Выборы президента США пройдут 3 ноября. В конце октября на Amazon выйдет сиквел комедии «Борат», который, судя по тизеру, затронет тему избирательных кампаний.