КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
Бюро находок

Мем дня: В Голливуде шутят, что дебаты Трампа и Байдена хуже «Фантастической четверки»

Обсудить0

29 сентября прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Многим не понравились выступления политиков. Их критикуют за предскауземые позиции и отсуствие новых высказываний, которые могли бы привлечь новых избирателей. После дебатов знаменитости, особенно сценаристы, стали шутить, что увиденное даже хуже, чем спорные фильмы и сериалы, над которыми они работали.

Джереми Слэйтер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Фантастической четверки"»

Марк Хэммил

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я участвовал в телефильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск"»

Тандер Левин

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом "Акульего торнадо"»

Сара Уотсон

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала "Опасную зону"»

Майкл Шэнкс

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я снимался в "Мегазмее"»

Рэнди Мейем Сингер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я была сценаристкой "Зубной феи"»

Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон

«Эти дебаты — худшее, что мы когда-либо видели, а мы придумали сцену, в которой Зак Эфрон и Скала осматривают промежность трупа»

Джастин Маркс

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я написал сценарий экранизации видеоигры»

Джуди Росмен Рофе

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я писала сценарий мультсериала "Клубничные пирожные"»

Аманда Уайсс

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я снималась в фильме "Шакма"»

Сью Палмер

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видела, а я написала рождественский эпизод сериала "Гавайи 5.0" про украденную сперму лошади»

Тед МакКагг

«Эти дебаты — худшее, что я когда-либо видел, а я был сценаристом рекламных роликов Carrot Top CALL AT&T»

Выборы президента США пройдут 3 ноября. В конце октября на Amazon выйдет сиквел комедии «Борат», который, судя по тизеру, затронет тему избирательных кампаний.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Автор GQ считает, что Том Харди — идеальный Бонд. Он доказал это на примере «Начала» и «Выжившего»

Автор GQ считает, что Том Харди — идеальный Бонд. Он доказал это на примере «Начала» и «Выжившего»

28 сентября29
Персонажи «Южного Парка» появились на стадионе Колорадо во время матча по американскому футболу

Персонажи «Южного Парка» появились на стадионе Колорадо во время матча по американскому футболу

28 сентября2
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон больше не хочет играть персонажей в духе Джона Сноу

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон больше не хочет играть персонажей в духе Джона Сноу

23 сентября11
Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу воссоединились в эфире «Эмми»

Звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу воссоединились в эфире «Эмми»

21 сентября4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино

Вчера2
«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино
Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»
Сериалы

Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»

Вчера2
Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!
Сериалы

Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!

Вчера14
Мем дня: В Голливуде шутят, что дебаты Трампа и Байдена хуже «Фантастической четверки»
Бюро находок

Мем дня: В Голливуде шутят, что дебаты Трампа и Байдена хуже «Фантастической четверки»

Вчера1
Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют в фильме о создании «Крестного отца»

Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют в фильме о создании «Крестного отца»

Вчера0
«Стояли по колено в грязи»: Создатели «Игры престолов» рассказали про съемки Битвы при Черноводной

«Стояли по колено в грязи»: Создатели «Игры престолов» рассказали про съемки Битвы при Черноводной

Вчера5
Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт