Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Организаторы Московского кинофестиваля приняли решение не проводить в рамках смотра показ ленты Дживана Аветисяна «Врата в рай», сюжет которой посвящен конфликту в Нагорном Карабахе. Как объяснил директор фестиваля Кирилл Разлогов, это было сделано в качестве меры предосторожности.

«Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями, — объяснил Разлогов. — Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая. Это такая мера предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом».

Действие фильма разворачивается в 2016 году. Известный немецкий журналист Роберт возвращается в Арцах, чтобы осветить события вновь разразившейся после 22-летнего перемирия войны. Во время журналистского расследования он знакомится с молодой оперной певицей Софией, они влюбляются друг в друга. Однако вскоре Роберт узнает, что София является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста Эдгара Мартиросяна, попавшего в плен во время захвата деревни Талиш в 1992 году, которого Роберт не попытался спасти из плена и чьи фотографии, сделанные на поле боя, он впоследствии выдал за свои.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. На спорной территории идут активные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Разлогов отметил, что к ним обращался посол Азербайджана в РФ с требованием убрать «Врата в рай» из программы, но ему отказали.

ММКФ-2020 пройдет с 1 по 8 октября в московском кинотеатре «Октябрь».

Источник: ТАСС