КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Обсудить0

Организаторы Московского кинофестиваля приняли решение не проводить в рамках смотра показ ленты Дживана Аветисяна «Врата в рай», сюжет которой посвящен конфликту в Нагорном Карабахе. Как объяснил директор фестиваля Кирилл Разлогов, это было сделано в качестве меры предосторожности.

«Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями, — объяснил Разлогов. — Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая. Это такая мера предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом».

Действие фильма разворачивается в 2016 году. Известный немецкий журналист Роберт возвращается в Арцах, чтобы осветить события вновь разразившейся после 22-летнего перемирия войны. Во время журналистского расследования он знакомится с молодой оперной певицей Софией, они влюбляются друг в друга. Однако вскоре Роберт узнает, что София является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста Эдгара Мартиросяна, попавшего в плен во время захвата деревни Талиш в 1992 году, которого Роберт не попытался спасти из плена и чьи фотографии, сделанные на поле боя, он впоследствии выдал за свои.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. На спорной территории идут активные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Разлогов отметил, что к ним обращался посол Азербайджана в РФ с требованием убрать «Врата в рай» из программы, но ему отказали.

ММКФ-2020 пройдет с 1 по 8 октября в московском кинотеатре «Октябрь».

Источник: ТАСС

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

28 сентября6
42-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу смотра

42-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу смотра

21 сентября0
«Эмми-2020»: Победители 72-й церемонии

«Эмми-2020»: Победители 72-й церемонии

21 сентября33
Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?
Фестивали

Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?

19 сентября9

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино

Сегодня0
«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино
Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»
Сериалы

Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»

Сегодня0
Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!
Сериалы

Кто изобрел кредитку? В четвертом сезоне «Фарго» — Крис Рок!

Сегодня7
Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

час назад0
Видео дня: Документальный фильм о Джокере в кино и комиксах
Бюро находок

Видео дня: Документальный фильм о Джокере в кино и комиксах

Сегодня, 11:470
Слух дня: Netflix хочет сделать спин-офф «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом

Слух дня: Netflix хочет сделать спин-офф «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом

Сегодня, 11:007
Создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл разработает для ABC два новых сериала

Создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл разработает для ABC два новых сериала

Сегодня, 10:000
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт