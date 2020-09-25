«Стояли по колено в грязи»: Создатели «Игры престолов» рассказали про съемки Битвы при Черноводной

Издание Vanity Fair поделилось отрывком из книги «Огонь не может убить дракона», посвященной созданию «Игры престолов». Авторы шоу рассказали про девятый эпизод второго сезона, в котором Станнис Баратеон приплывает в Черноводный залив, чтобы захватить Королевскую Гавань.

Битва при Черноводной стала первым большим сражением, которое показали в «Игре престолов». До этого зрители видели только последствия баталий, тогда как экшен-сцены оставались за кадром (такой же прием использовали в «Риме»). Во втором сезоне Семь Королевств еще больше погрузились в состояние войны, и шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс решили, что убрать важную для истории битву уже нельзя.

Мы ознакомились с главой о создании Битвы при Черноводной и выбрали самое главное.

Поначалу экранизировать битву казалось невозможным. До этого одну серию «Игры престолов» снимали около 14 дней, но замысел Бениоффа и Уайсса требовал как минимум трех недель работы, а также больше массовки и спецэффектов, чем обычно. В какой-то момент сражение хотели сделать сухопутным или оставить за кадром.

Шоураннеры подробно обсуждали серию с Майклом Ломбардо, программным директором HBO, и уговаривали его показать битву на экране. Тот был не против, если авторы смогут в совместить реалистичную драму, элементы фэнтези и масштабный экшен.

После переговоров Ломбардо увеличил бюджет на 2 млн долларов, а съемочный период — на неделю.

«Черноводную» снял Нил Маршалл, режиссер «Центуриона» и «Псов войны». До него над серией работал другой постановщик (его имя неизвестно), который, по словам Джорджа Р. Р. Мартина, хотел сократить ее настолько, что она напоминала бы «рыцарский турнир в плохом смысле этого слова». Перед съемками он покинул сериал из-за проблем в семье.

Продюсеры наняли Маршалла за его умение снимать зрелищный экшен при скромном бюджете. Бениофф и Уайсс хотели, чтобы «Черноводная» была насыщена действием, несмотря на телевизионный формат.

Маршалл признался, что предлагал создателям «Игры престолов» свои услуги после выхода первых серий, но те ответили, что новые режиссеры пока не нужны. Через год ему позвонила продюсер Бернадетт Колфилд.

В отличие от книги, в сериале флот Станниса прибывает в Черноводный залив ночью, а не днем. Авторы изменили время суток, чтобы не тратить лишние деньги на детализацию фона в некоторых сценах. Другая причина в том, что пылающие стрелы и взрывы кораблей лучше смотрятся в ночное время.

В книге Тирион приказал выковать большую железную цепь. Он хотел протянуть ее вдоль залива, чтобы не дать кораблям Станниса покинуть гавань, когда их подожгут. От этой идеи отказались из-за лимита в бюджете.

Сценаристы решили показать битву с точки зрения нескольких героев, чтобы зритель был максимально вовлечен в события. Это позволило сократить количество общих кадров с множеством кораблей и солдат и сэкономить на бюджете. Позднее с таким подходом снимали другие батальные эпизоды сериала.

В черновой версии Станнис командовал своим войском на берегу, не участвуя в самой битве, а его армия заняла оборону у ворот Красного Замка и почти бездействовала. Но Маршаллу, любителю военной истории, была важна стратегия. Он предложил добавить лодку, которой войска таранят ворота, и штурм стен с приставными лестницами. Кроме того, в его версии Станнис сражается вместе с войском.

Большую часть серии снимали в карьере Магераморн. В это время в Северной Ирландии шли проливные дожди. Для актеров массовки съемки были изнурительными: они по несколько часов стояли в грязи по колено. Когда дождь закончился, создателям пришлось проявить фантазию, чтобы погода на экране не менялась. Они нашли соленое озеро и протянули от него шланг к гидранту, установленному на стене замка.

Сцену, в которой Тирион обращается к армии Ланнистеров, снимали с искусственным дождем. По словам Уайсса, Питеру Динклэйджу не нужно было изображать усталость, поскольку актер несколько часов стоял под холодной водой.

Во время битвы Серсея находилась в замке. Лина Хиди хотела, чтобы ее героиня участвовала в сражении и даже просила авторов «дать ей меч и лошадь».

Корабль Станниса построили на обычной автостоянке. Там же сняли все сцены с Давосом, который вел флот к Черноводному заливу (море добавили с помощью графики). Позднее это судно маскировали под корабли Баратеонов, Ланнистеров и Таргариенов в других сериях.

Один из главных моментов серии — взрыв флота Станниса, который происходит после выстрела Бронна. Спецэффекты для этой сцены заканчивали в последний момент — отдел по контролю качества получил готовую серию перед ее премьерой.

Джордж Р. Р. Мартин назвал «Черноводную» своим любимым эпизодом «Игры престолов» из тех, где он был сценаристом. Помимо нее, он написал серии «Лев и Роза», «Острый конец» и «Медведь и прекрасная дева».

«Черноводная» вышла 27 мая 2012 года и была восторженно принята журналистами простыми зрителями. Time назвал серию «лучшим часом на телевидении за год», а автор Entertainment Weekly написал, что сражение при Черноводной — лучшая батальная сцена в истории телевидения.