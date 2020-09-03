Видео дня: Документальный фильм о Джокере в кино и комиксах

Студия Warner опубликовала на YouTube документалку о главном противнике Бэтмена — Джокере. 30-минутное видео прослеживает путь персонажа со страниц комиксов в первой половине XX века до сольного проекта, который принес Хоакину Фениксу его первый «Оскар».

Документалка включает интервью с множеством людей, работавших над Джокером. О персонаже говорят его соавтор Джерри Робинсон, создатели мультсериала «Бэтмен» Пол Дини и Брюс Тимм, режиссеры Дэвид Эйр и Тодд Филлипс, актеры Адам Уэст, Кристиан Бэйл и Джаред Лето, Фрэнк Миллер и множество других сценаристов, писавших комиксы с участием Джокера.