Слух дня: Netflix хочет сделать спин-офф «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом

По информации WeGotThisCovered, стрим-сервис Netflix рассматривает возможность выпустить спин-офф «Энолы Холмс», посвященный Шерлоку в исполнении Генри Кавилла. Отмечается, что официально актеру пока не предложили вернуться в роли знаменитого детектива, но идея проекта с его участием активно обсуждается.

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Главная героиня фильма Netflix — 16-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив. История начинается с исчезновения матери девочки. Энола просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они отбрасывают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, встречает молодого виконта, от которого зависит судьба важного законопроекта.

Генри Кавилл в образе Шерлока покорил интернет еще до выхода фильма, а после релиза с новой силой начали обсуждать детектива в его исполнении.

«Нравится ли мне Генри Кавилл? Нет. Нравится ли мне Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса? Бесспорно».

«Мне нужно больше Генри Кавилла в роли Шерлока, пожалуйста».

«Доброе утро, вновь думаю о Генри Кавилле в образе Шерлока».

Источник: WeGotThisCovered