Создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл разработает для ABC два новых сериала

Сэм Эсмейл, шоураннер «Мистера Робота» и «Возвращения домой», начал работу над двумя новыми драматическими сериалами, которые выйдут на канале ABC. Эсмейл напишет и поставит оба проекта, а также выступит исполнительным продюсером совместно с Чадом Хэмилтоном.

Подробности сюжета двух проектов не раскрываются. Первый называется «Преступные действия» (Acts of Crime), и его описывают как «уникальный взгляд на полицейские драмы». Второй, пока еще безымянный сериал каким-то образом связан с Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

В дополнение к этому Эсмейл вместе с Энди Сьярой, сценаристом комедии «Зависнуть в Палм-Спрингс», разрабатывает сериал «Курорт», рассказывающий о супругах на грани развода, которые невольно оказываются вовлечены в неразгаданную тайну на курорте Ривьера-Майя.

Четыре сезона «Мистера Робота» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Variety