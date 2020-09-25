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Вестерн «За пригоршню долларов» станет сериалом. Автор «Игры престолов» напишет сценарий

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Классический вестерн Клинта Иствуда «За пригоршню долларов» станет основой для нового сериала, разрабатываемого кинокомпанией Mark Gordon Pictures. Компания также приобрела права на адаптацию ленты Акиры Куросавы «Телохранитель», сюжет которой лег в основу картины с Иствудом.

Согласно источникам Deadline, сценарий проекта напишет Брайан Когман («Игра престолов»). Сейчас с автором ведутся переговоры.

Центральный персонаж вестерна и фильма Куросавы — одинокий странник, воин, человек без имени, который прибывает в маленький городок, наполненный насилием. Хитростью и обманом он заставляет две враждующие банды уничтожить друг друга.

Ожидается, что сериал сохранит основную суть оригинала, пересказав историю в современных условиях.

Источник: Deadline

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