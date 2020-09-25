Вестерн «За пригоршню долларов» станет сериалом. Автор «Игры престолов» напишет сценарий

Классический вестерн Клинта Иствуда «За пригоршню долларов» станет основой для нового сериала, разрабатываемого кинокомпанией Mark Gordon Pictures. Компания также приобрела права на адаптацию ленты Акиры Куросавы «Телохранитель», сюжет которой лег в основу картины с Иствудом.

Согласно источникам Deadline, сценарий проекта напишет Брайан Когман («Игра престолов»). Сейчас с автором ведутся переговоры.

Центральный персонаж вестерна и фильма Куросавы — одинокий странник, воин, человек без имени, который прибывает в маленький городок, наполненный насилием. Хитростью и обманом он заставляет две враждующие банды уничтожить друг друга.

Ожидается, что сериал сохранит основную суть оригинала, пересказав историю в современных условиях.

Источник: Deadline