Amazon купил права на сиквел комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном. Вторая часть появится на стриминге в конце октября накануне президентских выборов, которые пройдут в США 3 ноября.

О продолжении «Бората» заговорили в конце августа, когда в сеть просочилось видео со съемок одной из сцен. Позднее появился и подзаголовок фильма — «Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан».

По данным Deadline, съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минильное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Саша Барон Коэн несколько дней носил бронежилет.

«Борат» — комедия о выходце из Казахстана, приехавшем в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки картины проходили тайно, и большинство американцев, появившихся на экране, понятия не имели, что участвуют в розыгрыше. «Борат» стал хитом проката и собрал 261 млн долларов при небольшом бюджете в 18 млн долларов.

Дата выхода сиквела пока не известна. Изначально Deadline сообщило, что фильм появится 23 октября, но позже эту информацию удалили.