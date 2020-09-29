Режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс снимет сиквел «Короля Льва»

Disney выбрала режиссера для продолжения ремейка «Короля Льва». Новую часть снимет Барри Дженкинс, постановщик картин «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Лунный свет», получившей главный «Оскар» в 2017 году.

Сценарий сиквела напишет Джефф Натансон, автор первой части. Студия пока не раскрыла детали сюжета, но, по данным Deadline, во втором фильме зрители увидят предысторию льва Муфасы.

«Король Лев» — ремейк одноименного мультфильма 1994 года. Лента рассказывает историю Симбы, наследника Муфасы. В детстве любознательный малыш стал жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтавшего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую.

Ремейк «Короля Льва» вышел в 2019 году и заработал в прокате 1,6 млрд долларов при бюджете в 260 миллионов.