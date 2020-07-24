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Ешь, тестируй, комментируй: Как стать тестировщиком приложения КиноПоиска

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Каждый пользователь iOS теперь может получить ранний доступ к новым функциям приложения КиноПоиска, став бета-тестировщиком. С нас — бета-версия, с вас — отзывы. Напомним, что владельцам Android-устройства эта функция доступна уже около 4 лет.

Зачем это мне?

Нам важно ваше мнение. Это не просто слова: мы уже давно собираем обратную связь и идеи пользователей, чтобы КиноПоиск становился удобнее и полезнее (еще красивее, но это не так важно). А владельцы Android-устройств тестируют ранние версии приложения — благодаря этому мы выпускаем релизы более стабильными и надежными. Теперь стать тестировщиками могут и пользователи iOS-приложения.

Как стать тестировщиком?

  1. В приложении КиноПоиска зайдите в свой профиль и в разделе «Приложение» нажмите на кнопку «Стать бета-тестировщиком».
  2. Следуйте открывшейся инструкции: установите приложение TestFlight — оно дает доступ к ранним версиям приложений и позволяет тестировщикам общаться с разработчиками.
  3. В инструкции нажмите на кнопку «Начать тестирование» и обновите приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.
  4. Готово! Вы стали тестировщиком КиноПоиска.

Как тестировать?

Когда вы впервые откроете приложение после обновления, мы расскажем о нововведениях и о том, на что стоит обратить внимание. Смотрите фильмы и сериалы, выбирайте, что посмотреть, делайте скриншоты, делайте заметки и отправляйте отзыв о тестировании разработчикам через TestFlight или по почте iphone@kinopoisk.ru.

А если мне надоест?

Просто нажмите «Прекратить тестирование» на странице приложения КиноПоиска в TestFlight. Оно будет обновляться, как и раньше, через App Store.

Ждем ваших отзывов!

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