Трейлер комедии «Глубже!»: Молодой режиссер возвращает порноиндустрии былое величие

Sony представила первый трейлер комедии «Глубже!» о том, как талантливый театральный постановщик в исполнении Александра Паля начал снимать порно и навсегда изменил индустрию.

В центре сюжета — режиссер Роман Петрович (Паль), большой поклонник русского психологического театра, который не может найти свое место в современном мире. Он живет в нищете и отчаянии, просиживает дни в кафе, попивая принесенный с собой в термосе кофе и читая Чехова. Все меняется, когда однокурсник предлагает ему подработку — снимать порно. Денег у Романа Петровича нет настолько, что он соглашается, но к задаче подходит со всей присущей ему глубиной. В итоге о нем и его порно начинают говорить все, и нового режиссера замечают на самом высоком уровне. Умение глубже смотреть на вещи оказывается необходимым на федеральном телевидении и отлично встраивается в идеологию всей страны.

Премьера «Глубже!» прошла в рамках фестиваля «Кинотавр-2020». Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал в материале «„Глубже!“ Михаила Сегала: Александр Паль снимает порно».

Фильм выйдет в российский прокат 22 октября.