Бокс-офис России: «Стрельцов» стартовал в два раза хуже «Легенды № 17»

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1. «Стрельцов» (1-я неделя)



111 млн рублей, 399 тысяч зрителей, 30 360 сеансов

Биографическая драма о советском футболисте стартовала почти в два раза лучше прошлогоднего «Льва Яшина» (59 млн рублей), но вряд ли сборы именно этой картины были ориентиром для продюсеров «Стрельцова». Кажется, что фильм, созданный студиями «Рок» и «ТриТэ», целился на заработки таких спортивных хитов, как «Легенда № 17» (240 млн рублей на старте) и «Тренер» (327 млн рублей за первые четыре дня). Но из-за коронавируса о подобных сборах приходится только мечтать. Впрочем, в опустевшем графике релизов октября «Стрельцов» имеет шанс на долгую прокатную жизнь и рост выручки в 3—3,5 раза к финалу проката. По нынешним временам это будет удовлетворительный результат.

2. «Довод» (4-я неделя)

67 млн рублей (-43%), 204 тысячи зрителей, 10 847 сеансов

Фантастический триллер Кристофера Нолана за четыре недели проката заработал 702 млн рублей и стал вторым по сборам фильмом Нолана в России после «Интерстеллара» (1,155 млрд рублей). В списке самых кассовых релизов 2020 года «Довод» занимает четвертое место. Подняться выше почти невозможно: у расположившегося на третьей строчке «Вторжения» в копилке 962 млн рублей. Но штурм 800-миллионной отметки — вполне реальная перспектива.

3. «После. Глава 2» (2-я неделя)

42 млн рублей (-70%), 189 тысяч зрителей, 11 632 сеанса

Сиквел «После» на второй неделе пережил серьезное падение, потеряв почти две трети кассы стартового уик-энда. Впрочем, это кино свое уже заработало: сборы фильма за 11 дней проката составляют 230 млн рублей, что на 41 млн рублей больше, чем у оригинала, выходившего в 2019-м. Это второй результат в России среди независимых зарубежных картин 2020 года. Опережают мелодраму только «Джентльмены» от того же прокатчика, сумевшие заработать 1,225 млрд рублей.

4. «Мулан (3-я неделя)

38 млн рублей (-56%), 152 тысячи зрителей, 9369 сеансов

За три недели после российской премьеры «Мулан» заработала 320 млн рублей. Конкурировать с «Доводом» ремейк диснеевского мультфильма не может, но на фоне коронавирусных сборов перешагнуть за 300 миллионов — уже хороший результат.

5. «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (1-я неделя)

25 млн рублей, 115 тысяч зрителей, 11 612 сеансов

Триквел отечественной анимационной франшизы порадовать не смог. Первая часть вышла в 2010 году и стартовала с 59 млн рублей (с учетом СНГ). В 2014-м сиквел собрал на старте 98 млн рублей (также с учетом СНГ). Аналитики ожидали, что с поправкой на ограничения заполняемости залов анимация может выступить более или менее на уровне предшественников и собрать в районе 50—60 млн рублей в первый уик-энд. Но вышло иначе: сборы «Карибской тайны» оказались на уровне «Большого путешествия», заработавшего за первые четыре дня проката 27 млн рублей. По средней посещаемости у «Белки и Стрелки» предпоследнее место в топ-10 — всего 9 человек на сеансе. Кстати, по этому показателю лидирует «Довод» (18 человек на сеансе). У «Стрельцова» показатель равен 13.

6. «Заклятье. Дом 32» (1-я неделя)

19 млн рублей, 68 тысяч зрителей, 3921 сеанс

Испанский фильм ужасов продолжает удивлять: с учетом превью его сборы составляют уже 43 млн рублей. Это лучший результат для хорроров в истории прокатчика «Экспонента». Кроме того, это самый успешный независимый фильм ужасов, выходивший в наш прокат в 2020-м.

7. «Клаустрофобы: Квест в Москве» (1-я неделя)

6,9 млн рублей, 26 тысяч зрителей, 2306 сеансов

На фоне «Дома 32» касса других фильмов ужасов в топ-10 не впечатляет. Этот американский хоррор не смог привлечь внимание российских поклонников жанра, даже несмотря на место действия. Мистика по-прежнему уверенно берет верх над всеми остальными поджанрами хорроров в нашей стране.

8. «Гренландия» (6-я неделя)

4,7 млн рублей (-38%), 19 тысяч зрителей, 1144 сеанса

Сборы «Гренландии» достигли 150 млн рублей — отличный показатель для фильма, с которого де-факто и началось возрождение российского проката в августе этого года.

9. «Гнездо» (1-я неделя)

3,4 млн рублей, 7,8 тысячи зрителей, 790 сеансов

Драма с Джудом Лоу относительно неплохо поработала в Москве, где собрала больше половины из своих 3,4 млн рублей. В остальных регионах ей было сложно попасть в расписание кинотеатров. Цифры средней посещаемости у фильма такие же, как у «Белки и Стрелки» — 9 человек на сеансе.

10. «Антебеллум» (2-я неделя)

3,2 млн рублей (-73%), 13 тысяч зрителей, 2150 сеансов

Этот хоррор на прошлой неделе отметился невыразительным стартом, а на этой — самым сильным падением среди релизов топ-10. Кроме того, у «Антебеллума» худший показатель средней посещаемости в десятке — 6 человек на сеансе. Общая касса фильма — 20 млн рублей.

Весь октябрь в российском прокате не будет крупных американских и российских релизов. В их отсутствие заинтересовать зрителя попытаются независимые проекты с не самым высоким кассовым потенциалом. Так, главной взрослой новинкой ближайшего уик-энда видится криминальная драма «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли. В преддверии школьных каникул в прокат выйдет бельгийский мультфильм «Семейка Бигфутов». Также в расписание российских кинотеатров попадут хоррор «Ловец снов», боевик «Малышка с характером» и две отечественные картины — экшен «Русский рейд» и комедия «Хандра».