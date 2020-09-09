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Видео дня: Режиссер «Шазама!» четыре часа показывает «фак»

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Постановщик «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг опубликовал на своем YouTube-канале необычное видео: на протяжении четырех часов он просто показывает в камеру «фак». Ничего другого в кадре не происходит, за исключением небольшой вставки старого домашнего видео, в котором будущий режиссер экспериментирует с обратной съемкой. Еще есть субтитры.

В отдельном видео Сандберг рассказал, что на самом деле не стоял четыре часа с вытянутыми руками. В реальности он снял небольшой фрагмент, после чего закольцевал его, проигрывая по кругу, пока не набрался требуемый хронометраж. Режиссер объяснил, что в кино регулярно используют подобный прием, и в качестве примера привел сцену из «Шазама!», где отснятый вариант оказался слишком коротким и его пришлось удлинить на постпродакшене.

По словам Сандберга, он задумал видео в качестве шутки, чтобы доказать: его не волнуют просмотры, и он может делать на своем канале все что угодно. Сперва он не хотел публиковать видео и вообще планировал выпустить его в 2023 году. В итоге постановщик не стал ждать, ролик быстро набрал популярность, а на сайте Letterboxd даже появилась страница проекта с рецензиями (видео назвали лучшим фильмом режиссера). Сейчас она уже недоступна.

Последние месяцы Сандберг провел в изоляции из-за пандемии коронавируса. В карантине режиссер успел снять две хоррор-короткометражки — «Здесь кто-то есть» и Shadowed. Параллельно он продолжает разрабатывать сиквел «Шазама!», который ожидается в кинотеатрах 4 ноября 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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