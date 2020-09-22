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Дон Чидл, Дэвид Харбор и Джон Хэмм снимутся в триллере Стивена Содерберга «Без резких движений»

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Стивен Содерберг вернулся к работе над новым режиссерским проектом — криминальным триллером «Без резких движений» (No Sudden Move), который изначально назывался «Аварийная кнопка» (Kill Switch). Главную роль в картине исполнит Дон Чидл. Вместе с ним на экране появятся Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Эми Саймец, Джон Хэмм, Рэй Лиотта, Киран Калкин, Брендан Фрейзер, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс. Сценарий написал Эд Соломон.

Действие фильма происходит в Детройте в 1955 году. В центре сюжета — группа мелких преступников, которых нанимают для кражи, казалось бы, простых документов. Когда дело проваливается, они решают выяснить, кто и зачем их нанял.

«В последний раз, когда я снимал фильм в Детройте с отличным сценарием и отличным актерским составом, все получилось очень хорошо, так что сейчас под своей маской я очень взволнован», — заметил Содерберг.

Картина выйдет на стрим-сервисе HBO Max, с которым Содерберг заключил эксклюзивный контракт.

Источник: Deadline

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