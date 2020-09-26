Под постом Джеймса Ганна с фан-артом нового «Отряда самоубийц» в Instagram один из подписчиков режиссера высказал предположение, что студия навязала ему Харли Квинн. «Я знаю, вы никогда в этом не признаетесь, но вас должно было хотя бы немного разозлить, что студия заставила добавить Харли в ваш фильм», — написал комментатор. В ответ на это Ганн заявил, что Харли Квинн — один из его самых любимых персонажей комиксов DC.

«Идите на фиг. Она, наверное, мой любимый персонаж DC, — парировал Ганн. — А Марго Робби, наверное, лучшая актриса, с которой я когда-либо работал, без исключений».

«Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная агентом разведки Амандой Уоллер и действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем — генералом Луна, диктатором некоей латиноамериканской страны.

Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.