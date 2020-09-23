В русском Netflix на мультфильмах с ЛГБТ-тематикой появится отметка 18+

Бывший глава пастафарианской церкви Михаил Самин обратил внимание, что в российском Netflix добавили ограничения для анимационных проектов с упоминанием ЛГБТ. На страницах мультфильмов появилась отметка 18+, а посмотреть их можно только через обычный, недетский аккаунт. Все проекты, тем не менее, доступны в категории Kids TV.

Подобные ограничения уже замечены на страницах мультсериалов «Ши-Hа и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Принц драконов».

В начале сентября Netflix заключил соглашение с российской «Национальной медиа группой» (НМГ), которая станет оператором стриминг-платформы в России. В первую очередь в рамках партнерства для Netflix будет разработан русский интерфейс, который начнет работу 15 октября 2020 года. Кроме этого интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста отечественных проектов, включая сериал «Эпидемия».