Автор GQ считает, что Том Харди — идеальный Бонд. Он доказал это на примере «Начала» и «Выжившего»

На прошлой неделе появился слух, что следующим Джеймсом Бондом может стать Том Харди. Звезде «Бронсона» и «Безумного Макса» прочат роль 007 не в первый раз — об этом заговорили еще в 2015 году. На днях автор GQ Томас Барри внимательно изучил фильмографию актера и нашел в ней много пересечений с бондианой. Как выяснилось, несколько картин с Харди напоминают его репетицию перед новым «Бондом».

«Начало»

Барри пишет, что персонаж Харди (он сыграл профессионального вора Имса) запомнился зрителям как «озорной британский парень с гранатометом», и сравнивает его с главным героем «Нашего человека в Гаване», пародийного шпионского детектива Грэма Грина (по сюжету продавец пылесосов обманывал британскую разведку, на которую работал). Журналист убежден, что образ Имса — воплощение британского авантюризма и, подобно Бонду, этакий противовес более серьезным американским киногероям.

«Шпион, выйди вон!»

Шпионская драма Томаса Альфредсона снята по роману Джона ле Карре, поэтому герой Харди показан в ней более реалистично, чем классический Бонд Яна Флеминга. Он замучен работой, носит неброскую одежду и не пользуется футуристическими гаджетами. Впрочем, тот факт, что Харди играет шпиона, — уже аргумент в пользу роли Бонда, считает Барри.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»

В фильме Кристофера Нолана Харди играет главного злодея, и Барри убежден, что телосложением и жестокостью, с которой Бэйн атакует Бэтмена, актер во многом напоминает Дэниэла Крэйга в экшен-сценах бондианы. Кроме того, журналист заметил, что Бонда и Бэйна роднит хорошее чувство юмора.

«Лок»

По сюжету «Лока» прораб-строитель в исполнении Харди едет из Бирмингема в Лондон и часто отвлекается на телефонные звонки от любовницы и жены. Также у героя проблемы на работе: его подчиненные должны залить бетон для важной стройки, но процесс вот-вот сорвется. Барри пишет, что если Бирмингем мысленно заменить на Рим, Лондон — на Капри, супругу прораба — на вторую любовницу, а стройку — на срыв заговора и предотвращение убийства М, то «Лок» будет едва отличим от типового «Бонда».

«Безумный Макс: Дорога ярости»

В четвертой части «Безумного Макса» герой Харди сначала скитается по бесконечной пустыне, а затем на огромной фуре спасается от армии Несмертного Джо — лидера поселения, созданного после краха цивилизации. Визуальный ряд фильма отдаленно напомнил Барри «Квант милосердия», вторую часть бондианы с Дэниэлом Крэйгом. В ней есть сцена, в которой Бонд бросает главного злодея посреди пустыни и вместо воды оставляет канистру с бензином.

«Выживший»

Барри пишет, что участие Харди в «Выжившем» — идеальная подготовка для роли Бонда. Вестерн Алехандро Гонсалеса Иньярриту снимали в спартанских условиях. Работа проходила зимой в Канаде и Аргентине, члены съемочной группы страдали от переохлаждения, а Леонардо ДиКаприо вообще плавал в ледяной воде и ел сырое мясо. Играть Бонда тоже непросто: Дэниэл Крэйг повредил колено на площадке «СПЕКТРа» и перенес операцию на лодыжке после дубля для «Не время умирать». Однажды актер и вовсе сказал, что съемки в бондиане «раздавили его тело».

«Дюнкерк»

В «Дюнкерке» герой Харди пилотирует истребитель, поэтому лицо актера почти всегда закрыто кислородной маской. Тем не менее в фильме у него ключевая роль: в конце Фэрриер (так зовут летчика) сбивает вражеский самолет, спасая других британских солдат, но сам попадает в плен к нацистам. По мнению Барри, Бонд и Фэрриер во многом похожи смелостью и героизмом, на который идут ради спасения Великобритании. Журналист отмечает, что авторы бондианы и «Дюнкерка» ностальгируют «по временам, когда конфликты были проще, а патриотизм — более уместен».

Следующая часть бондианы «Не время умирать» должна выйти в прокат 19 ноября. Это будет последний фильм, в котором Дэниэл Крэйг играет агента 007.