Американский бокс-офис: В топ-10 — «Звездные войны» 40-летней давности

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 25 по 27 сентября 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Довод» (4-я неделя)

3,4 млн долларов (-26%), 2850 кинотеатров (-80)

По слухам, в ближайшие пару дней зрители Калифорнии и Нью-Йорка смогут рассчитывать на открытие кинотеатров. В индустрии этого момента ждут с нетерпением: американские кассовые сборы продолжают снижаться. Надежда только на «Довод», ведь Disney перенесла релизы всех крупнейших хитов, а до «Не время умирать» остается еще несколько недель. Впрочем, некоторые кинотеатры в больших мегаполисах не планируют открываться до нового «Бонда», опасаясь работать в убыток.

На четвертой неделе проката фильм Кристофера Нолана продолжает буксовать в американском прокате. Новых залов прибавилось, а исследование компании Nielsen показывает, что даже там, где кинотеатры уже открыты, многие жители об этом просто не знают. 85% своих прибылей «Довод» получил за пределами Северной Америки: картина Нолана остается лидером мирового проката и на этой неделе заработала 15,8 миллиона за рубежом.

2. «Новые мутанты» (5-я неделя)

1,1 млн долларов (-31%), 2305 кинотеатров (-213)

Второе место удерживают Люди Икс, но и они постепенно теряют сборы. Стабильность — это хорошо, но у «Новых мутантов» сейчас просто нет конкурентов.

3. «Неистовый» (7-я неделя)

1 млн долларов (-29%), 2182 кинотеатра (-142)

Почти на треть уменьшились на этой неделе сборы триллера с Расселом Кроу («Неистовый» был первым американским кинотеатральным релизом после локдауна). Компания Solstice не планирует сворачивать рекламу: эта картина принесла ей уже 17 млн долларов, что совсем неплохо для фильма категории Б, и продолжает зарабатывать.

4. «BTS: Разбей тишину» (1-я неделя)

980 тыс. долларов, 515 кинотеатров

«Разбей тишину» не первый полнометражный фильм о бойз-бенде BTS. Предыдущий, «Открой свою душу», вышел всего год назад. На сегодняшний день эти семеро молодых людей составляют одну из популярнейших групп мира. У королей K-pop, которые приносят корейской экономике 0,3% ВВП в год, достаточно преданных поклонников для четвертого места даже в американском топе.

5. «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (повторный прокат, 1-я неделя)

908 тыс. долларов, 2097 кинотеатров

В карантинном кинопрокате происходит много удивительных вещей — на этой неделе в первой пятерке оказался фильм сорокалетней давности. Пятый эпизод «Звездных войн» выпущен в повторный прокат к круглой дате со дня премьеры. Еще раз посмотреть на то, как Йода обучает Люка пользоваться Силой, можно практически везде, где открыты кинотеатры.

6. «Неверный» (2-я неделя)

745 тыс. долларов (-50%), 1885 кинотеатров (+161)

Антиисламский боевик о взятом в заложники журналисте раскручивали как скандальный, но провокация не удалась: уже во вторую неделю он потерял 50% сборов. Это много даже для обычного времени, когда новые релизы выходят каждую неделю.

7. «Галерея разбитых сердец» (3-я неделя)

470 тыс. долларов (-41%), 2141 кинотеатр (-80)

На третью неделю проката у ромкома «Галерея разбитых сердец» 3,2 млн долларов общих сборов. Финансовые показатели фильма снижаются довольно быстро, и похоже, что «Галерея» не задержится в десятке надолго.

8. «Короткий путь» (1-я неделя)

305 тыс. долларов, 725 кинотеатров

Хоррор «Короткий путь» не претендует на большие сборы (фильм показывают всего в 725 кинотеатрах). Отзывы критиков можно назвать в лучшем случае сдержанными: рейтинг на Rotten Tomatoes — всего 50%. «Короткий путь» основан на знакомых сюжетных схемах: группа тинейджеров сталкивается с враждебными сверхъестественными силами. Местом действия стал школьный автобус в Великобритании. Рецензенты жалуются на то, что сюжет придуман неизобретательно, персонажи основаны на избитых клише из слэшеров. Впрочем, «Короткий путь» — это единственный хоррор в тех кинотеатрах, где его можно посмотреть.

9. «Акира» (повторный прокат)

270 тыс. долларов, 445 кинотеатров

Еще один старый фильм в первой десятке бокс-офиса — «Акира», аниме-боевик 1988 года. Антиутопия студии Toho о мире после атомной войны отреставрирована в формате 4K. Самых преданных поклонников жанра привлекают в кинотеатры еще и дополнительными сценами, не вошедшими в оригинальную версию.

10. «Последняя смена» (1-я неделя)

235 тыс. долларов, 871 кинотеатр

Вслед за «Галереей разбитых сердец» Sony выпустила в прокат еще одну независимую комедию — «Последнюю смену» с двукратным номинантом на «Оскар» Ричардом Дженкинcом. Это фильм о немолодом человеке, который собирается уйти на пенсию после нескольких десятилетий работы кассиром в фастфуде; события разворачиваются в его последние выходные на должности. «Последняя смена» с умеренным успехом прошла на фестивале «Сандэнс» в начале года, но, судя по первым результатам, оживить коронавирусный прокат ей не удалось.