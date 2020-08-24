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Слух дня: Кристиан Бэйл готов появиться во «Флэше», но только с одобрения Кристофера Нолана

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Согласно источникам WeGotThisCovered, Кристиан Бэйл не против вернуться к роли Бэтмена и появиться в камео во «Флэше». Утверждается, что студия связалась с актером, который готов вновь сыграть персонажа, но только если идея получит одобрение Кристофера Нолана, режиссера трилогии «Темный рыцарь».

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

Ранее сообщалось, что Warner планирует обратиться к Бэйлу в случае неудачных переговоров с Майклом Китоном, который также может вернуться на экраны в роли Бэтмена. Отмечалось, что студия не намерена обращаться с похожим предложением к Бену Аффлеку, сыгравшему Темного рыцаря в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости», но впоследствии режиссер подтвердил, что актер вновь примерит образ Бэтмена.

Предполагается, что с помощью персонажей Китона и Аффлека студия Warner познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. В случае киновселенной DC это позволит студии при необходимости объединить на экране персонажей разных фильмов.

Сейчас режиссерское кресло «Флэша» занимает постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы».

Источник: WeGotThisCovered

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