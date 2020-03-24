Персонажи «Южного Парка» появились на стадионе Колорадо во время матча по американскому футболу

27 сентября для матча с «Тампа-Бэй Бакканирс» команда по американскому футболу из Колорадо «Денвер Бронкос» добавила на свой стадион всех персонажей мультсериала «Южный Парк». Кроме нескольких тысяч обычных зрителей за игрой наблюдали картонные версии Кайла, Стэна, Картмана, Кенни и множества других героев анимационного проекта Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Все были в масках.

«Вся банда в сборе».

Паркер и Стоун — большие фанаты «Бронкос». Они оба выросли в Колорадо и познакомились в местном университете, где и придумали «Южный Парк». Команда и ее игроки регулярно упоминаются в сериале.

30 сентября выйдет часовой эпизод «Южного Парка», посвященный пандемии коронавируса.

23 сезона «Южного парка» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: THR