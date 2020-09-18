Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

Российский сериал Петра Тодоровского «Полет» стал главным триумфатором международного фестиваля сериалов Serial Killer. Смотр лучших проектов из стран Центральной и Восточной Европы проводится в чешском городе Брно с 2018 года. Serial Killer 2020 прошел с 22 по 27 сентября.

В центре сюжета сериала — сотрудники юротдела московской строительной компании, которые собираются лететь в Пермь, чтобы делиться опытом со своими коллегами. Уже в зале отлета они понимают, что перепутали аэропорт, и теперь им придется сидеть в терминале до самого вечера в ожидании другого рейса. И вдруг на экране телевизора они видят, что самолет их рейса, на который они опоздали, разбился почти сразу после взлета, произошла авиакатастрофа. Пережитый стресс, близость к смерти заставляют юротделовцев задуматься о своей жизни, прийти к глобальному переосмыслению своего прошлого и настоящего.

Задача Serial Killer — открыть мировой аудитории потенциал проектов из Центральной и Восточной Европы, которые за последние годы все активнее заявляют о себе на западных рынках и становятся хитами Netflix, Amazon, HBO и др.