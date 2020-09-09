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Находка дня: Фигурка Малыша Йоды в образе Пинхеда из «Восставших из ада»

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Стараниями компании Mountain Ape центральный персонаж «Мандалорца» Малыш Йода превратился в одного из самых известных хоррор-персонажей — Пинхеда из «Восставших из ада». За 45 фунтов на сайте компании можно приобрести фигурку Мини-Йоды в кожаном наряде со знаменитыми гвоздями в голове и с головоломкой, вызывающей сенобитов, в руках.

Фото: Mountain Ape
Фото: Mountain Ape
Фото: Mountain Ape

Малыш Йода впервые появился на экране в финале первого эпизода «Мандалорца» и моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств. Он даже стал талисманом пожарных, которые работают на тушении лесных пожаров на северо-западе США.

Малыш Йода вернется на экране во втором сезоне «Мандалорца» 30 октября.

Источник: Mountain Ape

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