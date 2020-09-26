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Крис Хемсворт и Майлз Теллер снимутся в фантастике Джозефа Косински «Голова паука»

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Крис Хемсворт, Джерни Смоллетт и Майлз Теллер исполнят главные роли в фантастической картине Netflix «Голова паука» (Spiderhead). Проект основан на одноименном рассказе Джорджа Саундерса, сценарий адаптации которого написали Ретт Риз и Пол Верник, авторы «Дэдпула». Джозеф Косински («Обливион») занимает режиссерское кресло картины.

Действие разворачивается в недалеком будущем, когда осужденным предоставляется возможность принять участие в медицинских экспериментах в обмен на сокращение срока. В центре сюжета — пара заключенных, на которых испытывают наркотик, контролирующий эмоции и заставляющий их столкнуться со своим прошлым.

Рассказ Саундерса был впервые опубликован в журнале The New Yorker, а впоследствии был включен в антологию «Tenth Of December».

Источник: Deadline

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