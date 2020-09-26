Сенаторы попросили Netflix не экранизировать книги китайского автора из-за его высказываний

24 сентября сенаторы от Республиканской партии США обратились к Netflix с просьбой «пересмотреть свои планы» на экранизацию трилогии «Задача трех тел», написанной китайским автором Лю Цысинем.

В своем письме политики напомнили о прошлогодних высказываниях фантаста. В интервью New Yorker Цысинь положительно оценил политику КНР. Он заявил, что демократизация Китая «приведет к хаосу» и что жителям Запада этого не понять. Сенаторы добавили, что Цысинь также поддерживал «интернирование религиозных меньшинств в исправительные лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». В том же интервью он сказал, что таким образом КНР стимулирует экономику и пытается «вытащить людей из бедности».

«Мы серьезно обеспокоены сотрудничеством Netflix с человеком, который повторяет опасную пропаганду КНР», — заявили сенаторы.

В ответном письме Netflix уточнил, что компания не разделяет мнение Цысиня: «Мистер Лю — создатель книг, а не сериала. Его слова не отражают взгляды Netflix или авторов проекта и не имеют отношения к его сюжету или теме». Представители сервиса напомнили, что Netflix по-прежнему не работает в Китае.

В начале сентября в центре скандала оказалась Disney. Студию обвинили в съемках фэнтези «Мулан» на территории провинции Синьцзян. На фоне бойкота фильм провалился в китайском прокате.

«Задача трех тел» — первая часть трилогии, в которую также входят «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти». Книга была номинирована на несколько престижных фантастических наград, а в 2015 году получила премию «Хьюго» как лучший фантастический роман.

По сюжету книги, Китай переживает «культурную революцию», и в рамках военного проекта в космос посылают сигналы в надежде связаться с инопланетным разумом. Одно из сообщений получает цивилизация, которая вот-вот погибнет. Пришельцы решают вторгнуться на Землю, а люди деляется на два лагеря: тех, кто хочет присягнуть высшему разуму, и тех, готов бороться с захватчиками.

Сценарий экранизации напишут создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс вместе с Александром Ву («Террор»). Помимо них, сериал спродюсируют Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.