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Кинотеатры России готовятся к повторному закрытию из-за коронавируса

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Российские кинотеатры готовятся к повторному прекращению работы в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Олега Березина, главу Ассоциации владельцев кинотеатров, в которую входят киносети «КИНО ОККО» («Синема парк» и «Формула кино»), «Премьер зал», «Пять звезд», региональная «Люмен фильм» и другие.

Березин рассказал, что с линейным персоналом кинотеатров заключают краткосрочные контракты, где учитываются особые условия на случай повторного карантина и приостановки работы. Кроме того, владельцы киносетей внимательнее относятся к договоренностям с арендодателями, особенно с торговыми центрами.

При этом в пресс-службе «КИНО ОККО» в разговоре с «РБК» заявили, что закрытие пока не планируется.

24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ситуация с коронавирусом начала ухудшаться. 25 сентября в России выявили 7212 заболевших — это максимальный суточный прирост с 28 июня. Также власти Москвы призвали пожилых людей с 28 сентября оставаться дома, а работодателей попросили перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Российские кинотеатры закрылись в марте после усиления пандемии. Некоторые площадки начали открывать летом, но к осени работу возобновили далеко не везде: по состоянию на 25 сентября, кинопоказ разрешен в 75 регионах из 85. Кинотеатры по-прежнему закрыты в Мурманской области, Краснодарском крае, Бурятии, Волгоградской области и других регионах.

«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — считает Березин. По его словам, прекращение работы повторит ситуацию середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а крупные сети еще не появились. Кроме того, владельцы кинотеатров уже начали выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.

Источник: «РБК»
Фото Krists Luhaers / Unsplash

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