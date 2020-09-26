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Apple выпустит криминальную драму братьев Руссо с Томом Холландом

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Компания Apple купила права на криминальную драму Энтони и Джо Руссо «Черри». Фильм с Томом Холландом и Сиэрой Браво выйдет на стриминге Apple TV+ в начале 2021 года.

«Черри» основан на одноименном автобиографическом романе Нико Уокера. Автор книги — отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат Оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Книгу о своей жизни он писал в тюрьме.

«Черри» — первый фильм братьев Руссо после «Мстители: Финал», вышедшего в 2019 году. Картину разрабатывала их кинокомпания AGBO совместно с Hideaway Entertainment. Кроме того, проблема Оксикодона во многом близка Руссо: от препарата пострадали многие жители их родного Кливленда.

Deadline пишет, что «Черри», скорее всего, будет участвовать в наградной гонке. Ранее Энтони Руссо заявил, что Холланд основательно готовился к роли Уокера и что его работа достойна «Оскара».

Помимо Холланда и Браво, в «Черри» сыграли Джек Рейнор, Келли Бёрглунд, Томас Леннон, Джеффри Уолберг, Майкл Гандольфини, Форрест Гудлак, Кайл и другие.

Источник: Deadline
Фото: Getty Images  

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