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Сэмюэл Л. Джексон сыграет Ника Фьюри в сериале Disney+

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Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в новом сериале Marvel, который выйдет на Disney+. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свой источник. 

Подробностей сюжета шоу пока нет. Известно, что его продюсером и сценаристом выступит Кайл Брэдстрит, работавший над сериалами «Мистер Робот» и «Борджиа».

Дата выхода пока что безымянного проекта неизвестна. Поимимо него, Disney готовит несколько сериалов по комиксам Marvel, среди которых «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Женщина-Халк» и другие.

Ник Фьюри дебютировал в киновселенной Marvel в фильме «Железный человек». Поначалу он был директором антитеррористической организации «Щ.И.Т.», а также помог собрать первый состав Мстителей. После развала «Щ.И.Т.» в сиквеле «Первого мстителя» Фьюри ушел в подполье и продолжил помогать супергероям.

Источник: Variety

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