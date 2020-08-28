9 лучших трейлеров недели: «Ванда/Вижн», «Китобой» и «Экстремальная работа»

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«Авангард: Арктические волки»

Один из потенциальных блокбастеров в Китае, премьера которого была назначена на зиму и в результате сильно задержалась, как и у многих других картин в этом году. Джеки Чан все еще в строю. Международная служба безопасности противостоит команде наемников, похитившей важного бизнесмена и его дочь. Красивые виды, дорогие машины, погони, перестрелки и очень много взрывов.

«Ванда/Вижн»

«Ванда/Вижн» — один из игровых проектов киновселенной Marvel, разрабатываемых для Disney+. О сюжете мини-сериала известно в общих чертах. Вижн (Пол Беттани), погибший от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой (Элизабет Олсен) в спокойном американском пригороде. Их мир больше напоминает комедийный сериал в стиле «Я люблю Люси» или «Женаты и с детьми», но кажется, что с ним что-то не так. Да и окружающие их милые соседи ведут себя чрезвычайно подозрительно.

«Китобой»

«Китобой» — дебют в полнометражном кино Филиппа Юрьева и продюсерский проект Алексея Учителя. Главный герой — чукотский охотник, чья жизнь меняется, когда в его поселке появляется интернет. Он влюбляется в девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, герой решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. «Китобой» выйдет в России 8 октября. После проката он будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD.

«Магическая битва», 1-й сезон

Фэнтезийный аниме-сериал о старшеклассниках и спасении мира. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество. Обычный японский школьник, вступив в оккультный клуб, оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятье с магического артефакта.

«Огонь»

Фильм-катастрофа с целой плеядой звезд российского кино. Главная роль досталась Константину Хабенскому, а компанию на экране ему составят Иван Янковский, Роман Курцын, Ирина Горбачева и Андрей Смоляков. Его герои — пожарные, которые отправляются бороться с крупными лесными возгораниями.

«Призраки усадьбы Блай»

Продолжение сериала «Призраков дома на холме». На этот раз шоураннер Майк Флэнеган решил экранизировать мистическую повесть Генри Джеймса «Поворот винта» — одно из самых важных произведений с ненадежным рассказчиком. Состоятельный лондонский лорд становится опекуном малолетних племянников Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку. Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт, и вскоре молодой няне начинает казаться, что в особняке происходит что-то не то.

«Суд над чикагской семеркой»

Новый режиссерский проект Аарона Соркина, который уже считается одним из фаворитов грядущего наградного сезона. Картина посвящена знаменитому судебному процессу 1969 года. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом.

«Ход королевы»

Экранизация одноименного романа Уолтера Тэвиса. 1950-е. Бет Хармон, сирота из приюта в Кентукки, обнаруживает в себе невероятный талант к игре в шахматы. Она хочет стать лучшей в мире и одержать победу над русским гроссмейстером. К сожалению, она также страдает от сильной зависимости от таблеток и алкоголя, которые в сочетании с нерешенными проблемами из прошлого угрожают свести ее с ума.

«Экстремальная работа»

После феноменального международного успеха «Паразитов» самый кассовый фильм корейского проката два года спустя внезапно добрался и до российского зрителя. Народная комедия о команде полицейских-неудачников, которые решают любой ценой прижать банду наркоторговцев и для круглосуточной слежки выкупают кафе. Но когда их рецепт курицы с соусом для говядины внезапно становится популярным, назревает конфликт между долгом и неожиданно найденным призванием.