На прокатчика триллера «Клаустрофобы: Квест в Москве» подали в суд из-за названия

Владельцы сети квеструмов «Клаустрофобия» подали иск на 150 млн рублей к компании «Наше кино», выпустившей в российский прокат триллер «Клаустрофобы: Квест в Москве». Авторы иска считают, что прокатчик незаконно использует их товарный знак в попытке заработать на популярности квестов. Соответствующие документы переданы в Арбитражный суд Москвы.

В документе отмечается, что для проката в России название ленты «Подписывайтесь на меня» (Follow Me) сильно изменили, в результате чего оно стало схоже с названием сети квеструмов «до степени смешения». При этом подзаголовок «Квест в Москве» был добавлен, чтобы использовать для продвижения картины схожие запросы в поисковых системах.

Кроме 150 млн рублей убытков, которые истец требует взыскать с ответчика, владельцы квеструмов также запросили изъявить из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия».

В центре сюжета триллера — популярный американский блогер, который сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Но ему объясняют, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое испытание в этом квесте подбирается индивидуально под участника, но, самое главное, это будет действительно страшно.

Источник: «РБК»