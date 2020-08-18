Многосерийный ремейк «Расёмон» Акиры Куросавы выйдет на HBO Max

Стриминг-платформа HBO Max начала работу над сериалом по мотивам картины Акиры Куросавы «Расёмон». Билли Рэй («Капитан Филлипс») и Вирджил Уильямс («Ферма «Мадбаунд“») напишут сценарий адаптации.

Действие фильма Куросавы разворачивается в Японии в XI веке. В развалинах каменных ворот Расёмон прячутся от грозы дровосек и странствующий монах, дававшие показания на суде по делу об убийстве самурая Такэхиро Канадзавы и изнасиловании его жены Масако. К ним присоединяется прохожий крестьянин, которому они и рассказывают эту историю. И монах, и дровосек поражены тем, что рассказы участников не совпадают между собой.

Экранизация рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще», «Расёмон» предлагает четыре точки зрения на одно событие. У каждого из четырех свидетелей она своя.

В 2018 году права на ремейк «Расёмон» приобрела компания Amblin TV, телевизионное подразделение компании Стивена Спилберга. Тогда на основе фильма планировалось сделать 10-серийный проект. В итоге он перешел к HBO Max, а Amblin TV примет участие в создании сериала.

Источник: Deadline