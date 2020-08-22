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Генри Кавилл опроверг, что он вернется к роли Супермена для досъемок «Лиги справедливости»

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23 сентября стало известно, что в октябре пройдут дополнительные съемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера, в которых должны принять участие Генри Кавилл, Бен Аффлек и Галь Гадот. Однако в беседе с Collider Кавилл опроверг информацию, что он вернется на площадку блокбастера в образе Супермена.

«Никаких дополнительных съемок. Нет. Все уже сделано, — заявил Кавилл. — Я, разумеется, не знаю, как все пойдет, как все изменится в зависимости от новой продолжительности фильма и что может случиться в процессе постпродакшена. Что касается меня, то я теперь лишь зритель».

Ранее сообщалось, что студия Warner и стрим-сервис HBO Max не одобрили досъемки или пересъемки «Лиги справедливости Зака Снайдера». Утверждалось, что на производство режиссерской версии блокбастера выделили в районе 20—30 млн долларов, но деньги пойдут в первую очередь на доработку существующего материала. По новой информации, режиссерская версия блокбастера обойдется студии в 70 млн долларов.

Новая версия «Лиги справедливости» выйдет в четырех частях на HBO Max в 2021 году. Снайдер подчеркнул, что его версия существенно отличается от кинотеатральной. В частности, в ней будет больше экранного времени у Флэша и Киборга.

Кавилл сейчас занят в Лондоне на съемочной площадке второго сезона «Ведьмака».

Источник: Collider

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