Amazon выпустит спин-офф «Пацанов» о супергероях в колледже

Стрим-сервис Amazon заказал производство многосерийного спин-оффа «Пацанов». Исполнительный продюсер сериала Крэйг Розенберг напишет сценарий пилотного эпизода и займет пост шоураннера безымянного проекта.

Действие сериала развернется в единственном американском колледже для подростков-супергероев, которым управляет компания Vought International. В центре сюжета окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и сражаются за лучшие контракты в лучших городах.

В остальном подробности сюжета не раскрываются. Проект описывают как смесь из сериала о колледже и «Голодных игр» с юмором «Пацанов».

Новость о готовящемся проекте подтвердил и продюсер «Пацанов» Cет Роген.

«Киновселенная Vought расширяется».

В мире «Пацанов» супергерои — часть огромной корпорации. Они спасают людей, но их куда больше волнуют сделки с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.



Источник: Deadline