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Режиссера Эжена Грина выгнали с фестиваля в Сан-Себастьяне за отказ надеть маску

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Организаторы кинофестиваля в Сан-Себастьяне лишли аккредитации французского режиссера Эжена Грина. Как сообщила пресс-служба, постановщик отказался соблюдать меры безопасности против растространения коронавируса.

Инцидент произошел на показе нового фильма Грина «Atarrabi & Mikelats», во время которого режиссер отказался надеть защитную маску. 

«Персонал фестиваля пять раз попросил Эжена Грина надеть маску, — говорится в заявлении. — Он отказался, и руководство попросило его покинуть кинотеатр. Грина лишили аккредитации и статуса гостя за неуважение к правилам безопасности, согласованным с органами здравоохранения, персоналу фестиваля и за угрозу здоровью зрителей и съемочной группы во время и после показа».

После того, как Грин покинул кинотеатр, организаторы продолжили обсуждение фильма с актерами Лукасом и Сайей Хириарт

В пресс-службе добавили, что фестиваль подал жалобу на Грина в местную полицию, которая может оштрафовать его за нарушение закона.

На фестивале в Сан-Себастьяне, как и на других киносмотрах, строго следят за соблюдением мер безопасности. В Испании, где проходит мероприятие, в последнее время резко выросло число инфицированных COVID-19. Всех гостей фестиваля обязуют принимать меры «для избежания ситуаций, которые могут привести к распространению вируса».

Источник: THR
Фото: Getty Images

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