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Том Хэнкс и режиссер Роберт Земекис лично оплатили часть съемок «Форреста Гампа»

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В беседе с Грэмом Бенсингером Том Хэнкс рассказал, что, когда Paramount начала урезать бюджет «Форреста Гампа», они с режиссером Робертом Земекисом лично оплатили съемки нескольких сцен. В частности, студия посчитала, что эпизод с пробежкой главного героя по стране слишком дорогой. Понимая, насколько важен он для сюжета, Земекис предложил Хэнксу профинансировать вместе производство сцены.

«Он сказал: „Ну, этот пробег будет стоить столько-то долларов“, — вспоминает Хэнкс. — Это было довольно дорого. Я согласился, и он добавил: „Мы с тобой поделим эту сумму и вернем ее Paramount. Типа мы отдаем вам деньги, но вам придется поделиться частью прибыли“. На что студия ответила: „Великолепно, отлично. Хорошо“. И для нас это тоже было хорошо».

По словам Хэнкса, кроме сцены бега, они оплатили съемки еще одной сцены, но актер не раскрыл подробностей. Он лишь отметил, что студия хотела отказаться от эпизода из-за сложностей с погодой, отчего было сложно застраховать съемки. В итоге Хэнкс и Земекис покрыли страховку из своих карманов.

Производственный бюджет «Форреста Гампа» составил 55 млн долларов, а в прокате картина собрала 677 млн долларов. Сделка с Paramount в конечном счете принесла Хэнксу около 65 млн долларов.

Хэнкс также признался, что не сразу понял, как играть Форреста Гампа, из-за чего пришлось отказаться от всех материалов, снятых в первые три дня:

«Боб сказал: „Послушай, я понимаю, что ты пытаешься сделать. Я понимаю, ты нервничаешь. Но мы не собираемся использовать ничего из материалов этих первых трех дней, потому что не думаю, что ты справился. Ты не понял персонажа“. И я сказал: „Нет. Не понял. Ты прав“. И он просто сказал: „Не старайся так сильно“. И с этого момента все моментально встало на свои места».

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