Режиссер «Прощания» Лулу Ванг раскритиковала выбор постановщика для фильма о пианисте Лан Лане

22 сентября Deadline сообщил, что Рон Ховард поставит биографический фильм о китайском пианисте Лан Лане. Подобный выбор режиссера не устроил Лулу Ванг, постановщицу драмы «Прощание». Она считает, что Ховард не сможет разобраться в культурных особенностях происхождения музыканта.

«Как пианистка с классическим образованием, родившаяся в Китае, я считаю, что невозможно рассказать историю Лан Лана без глубокого понимания китайской культуры, влияния «культурной революции» на художников и интеллектуалов и влияния западного империализма. Просто к сведению».

«Я говорю это не потому, что хочу снять этот фильм. Я не хочу. Я просто не думаю, что это те авторы, которые смогут разобраться в культурных особенностях северо-восточного Китая, откуда Лан Лан (и моя семья) родом. Или с культурным аспектом физического насилия в его воспитании».

«Мы НИЧЕМУ не научились с „Мулан“? Я ничего не говорила, потому что да, репрезентация на экране, и много людей, которых я люблю, работали над проектом, но я просто должна. Просто ОБЯЗАНА. Потому что, блин, 2020 год… А я **** устала».

39-летний Лан Лан родился в городе Шэньян. По его словам, впервые с западной музыкой он познакомился в возрасте двух лет, когда в эпизоде мультсериала «Том и Джерри» услышал Венгерскую рапсодию № 2 Ференца Листа. После этого у него возникло желание научиться игре на фортепиано. Начав обучение в возрасте трех лет, в пять Лан занял первое место на фортепианном конкурсе в Шэньяне и тогда же дал свой первый сольный концерт. В 1997-м семья Лана эмигрировала в США.

Фильм Ховарда будет основан на мемуарах Лана «Путешествие длиной в тысячу миль». Мишель Малруни и Киран Малруни напишут сценарий адаптации. Брайан Грейзер спродюсирует безымянный проект. Съемки картины должны пройти в Китае и США.