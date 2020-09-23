Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Работа с каскадерами и экшен-сцена

Продюсер «Аватаров» Джон Ландау продолжает публиковать фотографии со съемочной площадки второго и третьего фильмов. На этот раз он показал, как работает с каскадерами второй режиссер. «Гаррет Уоррен, второй режиссер, перед дублем дает несколько указаний каскадеру Стиву Брауну. Гаррет, Ричард Блок (второй оператор) и команда из Новой Зеландии сняли отличные кадры. Так держать», — написал Ландау.

В беседе с Арнольдом Шварценеггером Джеймс Кэмерон рассказал, что они уже полностью закончили съемки игровых сцен «Аватара 2», а третий «Аватар» готов на 90%. Кэмерон признался, что, как и все в индустрии, они потеряли время из-за коронавируса. По словам режиссера, им очень повезло, что они выбрали Новую Зеландию для съемок «Аватара», потому что на данный момент правительство страны в числе тех, кто лучше справился с пандемией.

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.