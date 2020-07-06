Бен Аффлек, Галь Гадот и Генри Кавилл вернутся для досъемок «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Зак Снайдер планирует в октябре приступить к съемкам дополнительных сцен для режиссерской версии «Лиги справедливости», сообщает THR. Ожидается, что к работе над картиной вернутся Генри Кавилл, Бен Аффлек, Галь Гадот. Кроме этого, Рэй Фишер вернется к роли Киборга.

Ранее сообщалось, что студия Warner и стрим-сервис HBO Max не одобрили досъемки или пересъемки «Лиги справедливости Зака Снайдера». Утверждалось, что на производство режиссерской версии блокбастера выделили в районе 20—30 млн долларов, но деньги пойдут в первую очередь на доработку существующего материала.

В последние месяцы версия «Лиги справедливости», выпущенная в кинотеатрах, и Джосс Уидон, заменивший Снайдера на посту режиссера, оказались в центре скандала с участием Рэя Фишера. 1 июля актер заявил, что поведение Уидона на съемках блокбастера было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Берг и глава DC Entertainment Джонс, который, по словам Фишера, завуалированно угрожал разрушить его карьеру.

Согласно источникам THR, съемки «Лиги справедливости», которые прошли под руководством Уидона, были поспешно и плохо организованы. После того как Снайдер оставил проект из-за личной трагедии, Уидону пришлось в кратчайшие сроки переписать сценарий, закончить съемки и проконтролировать постпродакшен. Один человек, присутствовавший на съемках Уидона, раскрыл, что атмосфера на площадке была напряженной, а режиссер был очень требователен к актерам. Однако никакого насилия, психологического или физического, он не видел.

21 августа WarnerMedia начала расследование в связи с заявлением Фишера. Однако проверка пока не дала результатов. Студия Warner утверждает, что актер отказывается сотрудничать, а Фишер в ответ заявил, что его пытаются дискредитировать. Фишера поддержал и Джейсон Момоа, который также потребовал провести серьезную проверку. Как отмечают источники, этот жест со стороны актера удивил его представителей и студию, с которой он в ближайшем будущем будет работать над сиквелом «Аквамена».

Источник: THR