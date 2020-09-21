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Пегг, Фрост и привидения: Вышел трейлер сериала «Искатели правды»

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«Искатели правды» — новый совместный проект Саймона Пегга и Ника Фроста, известных по комедиям «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». Они не только сыграли в сериале, но и выступили его сценаристами.

Шоу расскажет об исследователях паранормальных явлений, которые путешествуют по Великобритании в надежде доказать существование привидений. Для этого они посещают старые церкви и заброшенные госпитали, где с помощью самодельного оборудования ищут следы сверхъестественного и транслируют свои приключения в сети.

Режиссер сериала — Джим Филд Смит, работавший над ситкомом «Эпизоды». Помимо Пегга и Фроста, в «Искателях правды» играют Самсон Каё, Малкольм МакДауэлл, Эмма Д’Арси и Сьюзан Уокома.

В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Он выйдет 30 октября на Amazon.

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