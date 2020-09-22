Disney отложила «Чёрную Вдову» на 2021 год

Disney вновь скорректировала расписание на фоне пандемии коронавируса. Студия отложила несколько ключевых проектов, в том числе фильмы по комиксам Marvel и «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга.

Обновленный график выглядит так:

При этом студия не стала откладывать новый мультфильм Pixar «Душа» — он должен выйти 20 ноября. Ранее ходили слухи, что премьеру перенесут на стриминг Disney+.

Несмотря на то, что 70% кинотеатров США уже работают, площадки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, двух крупнейших кинорынов страны, по-прежнему закрыты в связи с пандемией. Из-за этого «Довод» Кристофера Нолана выступил хуже ожиданий, собрав за первый уик-энд 20 млн. долларов.