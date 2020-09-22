Disney отложила «Чёрную Вдову» на 2021 год

Disney вновь скорректировала расписание на фоне пандемии коронавируса. Студия отложила несколько ключевых проектов, в том числе фильмы по комиксам Marvel и «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга.
Обновленный график выглядит так:
- «Пустой человек» выйдет 23 октября вместо 4 декабря 2020 года;
- «Смерть на Ниле» — 18 декабря вместо 23 октября 2020 года;
- «King’s Man: Начало» — 12 февраля 2021 года вместо 26 числа этого же месяца;
- «Черная Вдова» — 7 мая 2021 года вместо 6 ноября 2020-го;
- «Вестсайдская история» — 10 декабря 2021 года вместо 18 декабря 2020-го;
- «Вечные» — 5 ноября вместо 12 февраля 2021 года;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 7 июля вместо 7 мая 2021 года;
- «Глубокие воды» — 13 августа 2021 года вместо 13 ноября 2020-го.
При этом студия не стала откладывать новый мультфильм Pixar «Душа» — он должен выйти 20 ноября. Ранее ходили слухи, что премьеру перенесут на стриминг Disney+.
Несмотря на то, что 70% кинотеатров США уже работают, площадки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, двух крупнейших кинорынов страны, по-прежнему закрыты в связи с пандемией. Из-за этого «Довод» Кристофера Нолана выступил хуже ожиданий, собрав за первый уик-энд 20 млн. долларов.
Источник: Variety
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