Джеймс Ганн снимет спин-офф «Отряда самоубийц» про Миротворца. Его сыграет Джона Сина

HBO Max заказал восьмисерийный спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Сериал расскажет предысторию одного из героев фильма по кличке Миротворец, которого играет Джон Сина. Ганн выступит сценаристом и снимет несколько серий, включая пилот.

Подробности сюжета сериала пока не известны. Cоздатели описывают его как приключенческую экшен-комедию, а сам Ганн обещает показать «актуальные проблемы современного мира». Съемки шоу запланированы на начало 2021 года.

Миротворец (его настоящее имя — Кристофер Смит) — экстремист, который любит мир настолько, что готов ради него убивать. Однажды Смит выяснил, что его состояние — следствие психического расстройства, которое развилось после того, как он узнал, что его отец был начальником нацистского концлагеря. Миротворец верит, что призрак отца постоянно преследует его и критикует.

Ранее HBO Max заказал другой сериал, основанный на фильме по комиксам DC. Речь о проекте Терренса Уинтера, который расскажет о полиции Готэма во вселенной «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.