Райан Гослинг сыграет каскадера в новом фильме режиссера «Джона Уика»

Райан Гослинг исполнит главную роль в экшен-драме, которую снимет Дэвид Литч, режиссер «Джона Уика» и «Дэдпула 2», по сценарию Дрю Пирса («Железный человек 3»). Звезда «Драйва» и «Ла-Ла Ленда» сыграет каскадера.

Детали сюжета и название фильма неизвестны, но, как пишет THR, создатели ранее утверждали, что он будет основан на сериале «Каскадёры». Позднее они отказались от этого описания.

«Каскадёры» выходили с 1981 по 1986 год. Главный герой сериала — Кольт Сиверс, голливудский каскадер, который между съемками подрабатывает частным детективом и охотником за головами. Он использует свои физические способности и знание трюков для поимки беглецов и преступников.

Проект профинансирует Universal. Источники сообщают, что права на фильм хотели заполучить несколько студий, в том числе MGM, Lionsgate и Sony. Приблизительная сумма сделки — 125 млн долларов.

Deadline пишет, что этот проект во многом личный для Дэвида Литча. В прошлом он тоже работал каскадером и в разное время страховал на съемках Брэда Питта и Жан-Клода Ван Дамма. Его кинокомпания 87North также продюсирует картину с Гослингом.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.